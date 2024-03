Champions League, aumenta la fiducia nello spogliatoio del Napoli: ecco cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli - Fiducia in casa dei partenopei, dopo le ultime uscite e il buon impatto del nuovo allenatore Francesco Calzona. Lo conferma anche l'edizione oggi in edicola de Il Mattino che in un passaggio racconta:

"Tra campionato e coppa il comune denominatore è la... Champions. Il Napoli guarda con un pizzico di fiducia in più alla possibile qualificazione all'Europa che conta e intanto assapora il passaggio del turno contro il Barça di Xavi. Venerdì c'è il Torino al Maradona nell'anticipo della 28esima di A; martedì prossimo i blaugrana in Catalogna per il pass che vale i quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie".