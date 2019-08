Champions, il Tribunale di Milano respinge il ricorso della Rai: ora deve pagare a Sky e Mediaset

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della Rai in merito alle partite della Champions League del prossimo biennio. La tv di stato aveva posto l'accento sull'accordo tra Sky e Mediaset, che ha garantito al Biscione la possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della massima competizione continentale per i prossimi due anni (una partita il mercoledì sera). La Rai dovrà inoltre coprire le spese legali di Mediaset (15.000 euro) e Sky (10.000 euro). La pay tv satellitare era uscita dal contratto con la Rai a causa delle mutate condizioni del mercato dei diritti tv dopo l'entrata in scena di DAZN, rinunciando all'opzione che avrebbe permesso alla Rai di continuare a trasmettere una gara di Champions League fino al 2021. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il reclamo nei confronti di Mediaset e definitivo insussistenti i presupposti che avrebbero giustificato un provvedimento urgente.