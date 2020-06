Champions ed Europa League: sono ufficiali le nuove date, novità sul protocollo medico e le gare a porte chiuse

Ultime calcio - La UEFA ha comunicato ufficialmente le date per la conclusione di Champions ed Europa League. Era atteso per oggi l’annuncio ed è finalmente arrivato.

Champions League

Il programma della UEFA Champions League 2019/20

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale (sedi da confermare)

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Lisbona)

Tutte le partite si giocheranno alle ore 21:00 La data per il sorteggio di quarti di finale e semifinali verrà comunicata a tempo debito e il calendario verrà annunciato dopo questo sorteggio.

Il programma della UEFA Europa League 2019/20

5–6 agosto: ottavi di finale (sedi da confermare)

10–11 agosto: Quarti di finale (Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16–17 agosto: semifinali (sedi da confermare)

21 agosto: finale (Colonia)

Le sfide degli ottavi di finale inizieranno alle 18:55 o alle 21:00, mentre tutte le successive sfide inizieranno alle 21:00. Le date per i quarti di finale e le semifinali verranno comunicate successivamente; seguirà l’esatto programma di gara.

Le partite degli ottavi che erano state posticipate, Inter-Getafe e Siviglia-Roma, si giocheranno in un match secco singolo. Niente andata e ritorno, dunque. Da segnalare che sia per Champions che per Europa League sarà possibile fare cinque sostituzioni a partite. Inoltre, le squadre potranno registrare tre nuovi giocatori per la lista A.

Ceferin sulle decisioni di oggi

A tal proposito, il presidente UEFA Aleksander ?eferin ha commentato:

"Sono lieto che quasi tutte le nostre competizioni possano riprendere. Sono sicuro che non dovremo sopportare a lungo l'assenza di tifosi, che - più prima che poi - potranno tornare negli stadi. La UEFA ha preso una decisione audace, quella di rinviare EURO 2020. Così facendo, però, ha creato lo spazio che consentirà di riprendere e concludere le competizioni nazionali per club in tutta Europa. Anche se il calcio ha incontrato grandi difficoltà a causa della pandemia, gli effetti sarebbero stati molto più pesanti se non avessimo dimostrato la nostra leadership già nelle fasi iniziali. La comunità del calcio ha lavorato insieme e ha dimostrato grande unità in questa crisi senza precedenti. Voglio ringraziare la FIFA, le altre confederazioni, le federazioni nazionali, i club, le leghe, i giocatori e le autorità per il continuo sostegno e impegno. Sono convinto che usciremo dalla crisi più forti e con legami più stretti che mai. Per noi ha la massima importanza terminare non solo le competizioni maschili e femminili, ma anche quelle giovanili e di futsal ove possibile. Crediamo fermamente che la crescita e lo sviluppo del calcio siano molto importanti e sono contento che siano state trovate soluzioni per organizzare le fasi finali di questi tornei. Con la Women’s Champions League in particolare, era importante inviare un messaggio forte, ovvero che si poteva terminare la stagione in un periodo in cui gli sport femminili hanno sofferto molto. Per questa competizione si prospetta un bel futuro, con il cambio di format nel 2021/2022, dunque vogliamo darle ancora più spinta, non perderla. Infine, un sentito messaggio di apprezzamento e gratitudine alle centinaia di migliaia di eroi che hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante la pandemia di COVID-19. La loro dedizione e il loro coraggio hanno permesso alla società e al calcio di tornare così velocemente. Senza i loro sforzi e sacrifici, niente di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Protocollo medico UEFA e partite a porte chiuse

Sono stati approvati i principi cardine del protocollo medico UEFA, le linee guida dettagliate verranno finalizzate nelle prossime settimane in modo che venga messo in atto un piano sanitario approfondito per proteggere la salute di tutti i partecipanti alle partite UEFA quando ripartiranno le competizioni. La UEFA valuterà regolarmente la situazione in tutto il continente coordinandosi con le autorità locali per vedere quando gli spettatori potranno gradualmente tornare sugli spalti.