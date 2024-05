Cessione SSC Napoli, clamoroso Chiariello: "De Laurentiis ha rifiutato 900 milioni dagli USA!"

Ultime notizie SSC Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato ai microfoni di TvPlay svelando un importante retroscena sulla cessione del club di De Laurentiis:

"Qualche mese fa, De Laurentiis ha ricevuto un'offerta da oltre 900 milioni per la cessione della SSC Napoli dagli USA. Non è stata minimamente presa in considerazione".