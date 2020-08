Centravanti Under 21, Osimhen è il 4° più costoso al mondo! [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Cresce sempre di più l'attesa di vedere Victor Osimhen in campo con la maglia del Napoli. Il neo attaccante azzurro è considerato tra le promesse più forti del panorama calcistico internazionale: a dimostrarlo è anche la valutazione che il sito specializzato Transfermarkt ne da. Tra i centravanti Under 21, l'ex Lille si piazza al quarto posto: lo precedono solo calciatori già affermati come Mbappè del PSG, Haaland del Borussia Dortmund e Greenwood dello United.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il grafico