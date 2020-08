Cena per Mertens, Fabian Ruiz ed altri tre azzurri in un noto ristorante di Castel di Sangro [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Nella serata di ieri, come riportato dai colleghi di Pianeta Napoli, alcuni calciatori azzurri in ritiro a Castel di Sangro si sono regalati una cena insieme. Si tratta di Dries Mertens, David Ospina, Fernando Llorente, Fabian Ruiz e Nikola Maksimovic, insieme ad altre persone non dello staff del Napoli. Una serata di relax, insomma, per i calciatori, approfittando del fatto che oggi è il giorno libero concesso alla squadra. Ad ospitare i calciatori di Gattuso il noto ristorante "Paolino".