Ultime calcio Napoli - Il presidente De Laurentiis va via a mezzanotte dal Riserva Rooftop e dalla cena di squadra per festeggiare la coppa Italia, mentre tutti gli altri continuano la sera. Si canta ‘o surdat nnammurat e partono cori per Callejon, Koulibaly e Mertens. Questo il video di Sportitalia.

De Laurentiis