Celta Vigo, è finita per Benitez? Altra sconfitta, l'Athletic vince 4-3

Partita pazzesca e finale incredibile al San Mames. L'Athletic Bilbao dà il colpo di grazia a Rafa Benitez e il suo Celta Vigo, ancora sconfitti e sfortunatissimi. Finisce 4-3, con due episodi decisivi nel finale: prima il rigore sbagliato da Aspas sul 3-3 al 72', poi quello realizzato da Berenguer (ex Torino) al 97'.

Una mazzata per i galiziani, che erano passati in vantaggio proprio con Aspas; Sancet ha pareggiato in conti, prima dell'1-2 firmato da Bamba e della rete di Guruzeta in pieno recupero (49'). Nella ripresa la rimonta basca si è completata ancora con Guruzeta, ma Larsen ha trovato il 3-3. Poi i due rigori, che segneranno inevitabilmente il destino dell'ex tecnico di Liverpool, Real Madrid, Inter e Napoli. A riportarlo è TMW.