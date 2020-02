Ceccarini: "Mertens vuole restare, possibile accordo vicino. Ancelotti prepara l'offerta per Lozano per giugno"

Ultime calcio Napoli - Scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"I prossimi due mesi saranno fondamentali in questo senso. Intanto anche il Napoli è al lavoro. Per Mertens si continua a trattare. L’attaccante belga ha un forte legame con l’ambiente e c’è la possibilità che si raggiunga un accordo per altri due anni con opzione sul terzo. A giugno è molto probabile l’addio di Lozano. La punta messicana non sta trovando spazio ed è stato un investimento da 40 milioni di euro. Ancelotti potrebbe convincere l’Everton a acquistarlo a titolo definitivo. Un altro giocatore che potrebbe salutare è Llorente visto che il Napoli nella prossima stagione avrà Milik e Petagna".