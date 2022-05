Cds attacca ADL: "Conference League inutile, poi però fa i complimenti alla Roma"

L'edizione online del Corriere dello Sport riporta un articolo in cui attacca il presidente De Laurentiis ed una sua frase pronunciata ieri all'evento organizzato per i 130 anni de Il Mattino:

"Era stato un fiume in piena e non aveva risparmiato praticamente nessuno, Aurelio De Laurentiis, intervenuto nella giornata di ieri - mercoledì 26 maggio - all'evento organizzato per i 130 anni de "Il Mattino". In uno dei passaggi del suo discorso a ruota libera, il presidente del Napoli aveva dato contro anche all'Uefa, in particolare alla Conference League, definendola una "competizione inutile".



De Laurentiis aveva aggiunto: "Quasi tutti i soldi vengono investiti per la Champions League, ben poco per l'Europa League, praticamente zero per la Conference. Competizione, quest'ultima, per accontentare squadre a destra e sinistra e prendere voti. La realtà è questa".

Un attacco frontale, salvo poi, appena qualche ora, recapitare attraverso il profilo ufficiale del Napoli, le congratularsi via Twitter con chi quella coppa l'ha alzata al cielo di Tirana: "Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League!". Parole in forte contraddizione, insomma, col concetto di "competizione inutile"".