CdM, Troise: "Neres salta Napoli-Inter, out 4-5 settimane! Conte ha due alternative"

Ultime notizie SSC Napoli - Brutte notizie per Antonio Conte che a pochi giorni della sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato 15 febbraio allo Stadio Olimpico, perde David Neres. L'esterno d'attacco si è fermato nel finale della partita giocata contro l'Udinese e ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, come recita un comunicato del club. Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, via X scrive:

"Neres out per 4-5 settimane, salta anche il big-match contro l'Inter. Raspadori e Ngonge le prime opzioni per sostituirlo in attesa che Okafor cresca a livello di condizione, il suo minutaggio é ancora ridotto".