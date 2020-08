CdM - Sospetto caso di Covid-19, chiuso in via precauzionale l'hotel Britannique: doveva ospitare il Napoli prima del ritiro

Notizie Napoli calcio. L'hotel Britannique, lo splendido edificio sito in corso Vittorio Emanuele, negli ultimi mesi è stato il vero e proprio quartier generale cittadino del Napoli. Come si apprende dal Corriere del Mezzogiorno, la struttura risulta momentaneamente chiusa in via precauzionale a causa di un sospetto caso di positività al Covid-19:

Chiuso da ieri mattina (e fino a lunedì) in via precauzionale l’hotel Britannique di Napoli. La decisione è stata assunta dalla proprietà dopo che all’interno della struttura si è registrato un caso sospetto di Covid. Per garantire la sicurezza di ospiti e personale si è deciso di sospendere l’attività per 48 ore in modo da consentire l’effettuazione dei tamponi e la sanificazione degli ambienti. I clienti in arrivo, tra i quali anche il Napoli calcio, sono stati ospitati in un’altra struttura cittadina della stessa catena alberghiera.