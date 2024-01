CdM duro - Media punti da retrocessione con Mazzarri e "primato" negativo per i campioni d'Italia: tutti i numeri

Ultime notizie calcio Napoli - Un girone d’andata da incubo, con i freddi numeri che non mentono e sanciscono una crisi conclamata: "il Napoli è in caduta libera e la cura sembra assai lontana. Fare un confronto con la passata stagione può sembrare inutile e dannoso, ma dà l’idea di come la squadra partenopea sia passata dall’essere una schiacciasassi ad una realtà con enormi difficoltà", scrive il Corriere del Mezzogiorno che ne analizza alcuni numeri:

"Chiudendo a quota 28 punti nel girone d’andata, il Napoli diventa la squadra campione uscente a fare in assoluto meno punti da quando la serie A è tornata a 20 squadre (2003-04). Rispetto alla passata stagione, inoltre, gli azzurri hanno 22 lunghezze in meno: nel 2022-23 a metà torneo Spalletti aveva girato a quota 50.

Dal suo ritorno in serie A (2007/08), solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare (24 nel 2019/20 con la doppia guida Ancelotti e poi Gattuso) e 23 nel 2007/08 con Edy Reja in panchina. Se il Napoli dovesse rispettare la stessa tabella di marcia nel girone di ritorno non riuscirebbe a centrare nessun posto utile per disputare le coppe europee. Attualmente, infatti, il Napoli è al nono posto, e non si piazzerebbe nemmeno in Conference League, un vero smacco per una società da 14 anni di fila in Europa.

Solo 28 le reti segnate dall’attacco azzurro, contro i 46 della scorsa stagione. Dieci i gol incassati in più 24 contro 14. Solo otto le partite vinte, contro le 16 della stagione dello scudetto. Sono già sette le partite perse in campionato, mentre alla fine del girone d’andata gli azzurri avevo subito una sola sconfitta. L’aspetto che inquieta mag giormente è che il Napoli da quattro partite di fila non trova la via della rete tra serie A e Coppa Italia.

In rosso anche il bilancio di Mazzarri in panchina: nelle sue prime dieci partite alla guida della squadra ha raccolto 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Il confronto tra Garcia e Mazzarri pende in favore del tecnico francese. La media punti è crollata da 1,7 a 1 a partita con gli attaccanti azzurri che viaggiavano alla media di due reti a partita e invece ora siamo a 0.5.

Un cambio che, eccetto la vittoria di Bergamo, non ha funzionato e non c’è stato il tanto atteso cambio di rotta nonostante l’allenatore toscano sia un profondo conoscitore dell’ambiente partenopeo. Dopo, infatti, si è assistiti ad un lento declino con sette punti in sette gare, complice anche un ambiente non proprio sereno. Una media, senza voler esser disfattisti, da retrocessione".