Castel Di Sangro, sta per nascere un club dedicato agli 'Azzurri'

Una proposta e soprattutto un’idea che si sta concretizzando in queste settimane. Nella cittadina abruzzese che ospita il ritiro estivo del Calcio Napoli, sta per nascere un club di tifosi azzurri. Il tutto grazie all’iniziativa di due giovani imprenditori del posto e super tifosi del Napoli. La nostra redazione ha raggiunto telefonicamente Michele Visco, Direttore del quotidiano on-line www.newsdellavalle.com, il telematico di riferimento dell’Alto Sangro che da tre anni a questa parte segue il ritiro del Napoli in Abruzzo ed e’ aggiornato su tutti gli avvenimenti che accadono in Alt Sangro:

Club Napoli Castel di Sangro

Castel di Sangro sta per nascere un nuovo club Napoli

“Il Club Napoli è nella fase di nascita – spiega Michele Visco – grazie all’idea di Achille e Domenico, due giovani del posto e soprattutto grandi tifosi e appassionati delle vicende legate alla formazione azzurra. Il binomio Abruzzo – Calcio Napoli sta portando i propri frutti, sia a livello turistico ed anche alla crescita del numero dei tifosi del Napoli in Alto Sangro. Ormai accorrono a Castel Di Sangro non solo più abruzzesi nel periodo estivo, ma anche e in gran numero molisani ad esempio. Il territorio ah ben compreso il valore del progetto voluto fortemente dall’Amministrazione comunale di Castel Di Sangro. I fautori di questa iniziativa, probabilmente sono ancor più galvanizzati dal grande cammino sportivo del Napoli di questa stagione, sperando che si possa arrivare al sogno comune chiamato “Scudetto”. Intanto – conclude il Direttore di Newsdellavalle.com a CN24 – i tifosi del Napoli sono stati invitati ad aderire al club con il messaggio seguente fatto girare in citta su varie pagine social e profili personali”.



“Abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna Campione!”



Tifosi Azzurri dell’Alto Sangro, questo appello è rivolto a Voi!



Uniamoci per dar vita al primo Napoli Club ufficiale con sede a Castel Di Sangro.



Il logo è già pronto! Per tutto il resto abbiamo bisogno di tutti voi.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli