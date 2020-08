Ultime calcio Napoli - A Castel Di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, si è svolta la prima seduta di allenamento. Accolti dai mille tifosi fortunati sugli spalti, gli azzurri si sono sfidati in una serie di partite a campo ridotto. In gol Ciciretti che supera il portiere con un missile, ma anche Osimhen che bagna, così, la sua prima con la maglia azzurra. E' arrivato anche De Laurentiis. Questo il racconto in scatti della seduta odierna.

