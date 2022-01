Cassano ricoverato per Covid: "Un bello spavento, ma è andata bene", e domani torna a casa

“Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene”: con queste parole, riferite dal primario del reparto di Malattie Infettive Matteo Bassetti, l’ex giocatore Antonio Cassano ha raccontato il suo ricovero per Covid all’ospedale San Martino di Genova:

“Sono contento di poter tornare a casa”, ha aggiunto l’ex fantasista, che sarà dimesso domani. Antonio Cassano è in buone condizioni generali: "Lui ha fatto 2 dosi di vaccino”, ha detto Bassetti, “e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in un paio di giorni si è risolto tutto”.