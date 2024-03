Caso Juan Jesus, ansia Acerbi: in caso di stangata possibile rescissione per giusta causa

Caso Acerbi, è atteso in tarda mattinata il verdetto del giudice sportivo dopo l’approfondimento della Procura federale della FIGC.

Caso Acerbi, l'Inter rescinde il contratto del difensore?

Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, l’agitazione in casa Inter è palpabile poiché dal verdetto dipenderà anche il futuro interista del difensore e in generale la sua carriera considerando i 36 anni. In caso di stangata di 10 giornate - si legge - la società potrebbe rescindere il suo contratto con un anno di anticipo per giusta causa e senza possibilità di replica per l'atleta.