Francesco Acerbi venerdì sarà in audizione alla Procura della FIGC a spiegare quanto accaduto nei confronti di Juan Jesus durante Inter-Napoli.

Caso Acerbi, perché per il difensore non sarà facile difendersi

Ma non sarà facile per il difensore interista secondo l’avvocato Eduardo Chiacchio: il 36enne, infatti, dovrà dimostrare che non ci siano stati insulti razzisti e non sarà semplice considerando anche le immagini.