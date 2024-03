Caso Acerbi-Juan Jesus, fissata per domani l'audizione dei due dal procuratore Chinè

Notizie Napoli calcio. Lo scontro tra Acerbi e Juan Jesus per il presunto insulto razzista del nerazzurro al difensore del Napoli durante la sfida di San Siro ha bisogno di una ricerca più approfondita di quanto accaduto – viste pure le versioni contrapposte dei due – ed è quanto ha deciso anche il Giudice Sportivo Mastrandrea che nel dispositivo uscito questa mattina chiede un supplemento di indagine alla Procura Federale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore federale Chinè ha fissato per domani gli appuntamenti per ascoltare Acerbi e Juan Jesus, acquisirà tutte le immagini possibili e non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare.