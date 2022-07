Caressa: "Su Koulibaly la verità è che la Serie A non è più appetibile! Il Napoli ha fatto tutto il possibile"

L'addio di Koulibaly ha scosso il calcio italiano, che ha perso così uno dei calciatori più importanti in circolazione. A tal proposito, ecco il parere di Fabio Caressa, che ha commentato così la cessione del senegalese attraverso i social: "La considerazione è che per valutare la società bisogna valutare anche i conti della società. Quelli più criticati di solito sono anche quelli più a posto. Non è una cosa da poco. Koulibaly è insostituibile, chiunque arriva farà fatica perché il paragone sarà inevitabile e Spalletti dovrà orientarsi di conseguenza, perché la difesa senza Koulibaly è tutta un'altra cosa. Il Napoli ha fatto tutti gli sforzi possibili per trattenerlo, ma noi non siamo più appetibili come Serie A. Lo dimostrano anche i conti presentati dalla Federcalcio, il nostro campionato ha fatto dei passi indietro come credibilità e come valore. Allora la mia domanda è: com'è possibile che il comparto calcio abbia speso di più, abbia investito di più, ha aumentato i debiti, ha diminuito la liquidità e malgrado questo non è migliorato, anzi ha fatto dei passi indietro".