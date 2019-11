Caos Napoli, Sky: c'è la volontà di ricucire lo strappo, colloquio Allan-Giuntoli prima della rifinitura. In programma incontro con ADL

Ultimissime calcio Napoli - Una vigilia particolare per il Napoli, che domani andrà di scena ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp campione in carica in Champions League. La situazione, però, all'interno del club è a dir poco delicata, non solo perché la squadra non vince da sei partite ma anche perché il caos esploso dopo Salisburgo non si è ancora calmato.

Caos Napoli Giuntoli Allan

Stando a quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, però, la diplomazia sarebbe al lavoro per giungere ad una tregua nonostante le raccomandate spedite ai vari calciatori. Tra quelli colpiti più duramente c'è Allan e proprio con lui si è intrattenuto a parlare a bordo campo, prima dell'inizio della rifinitura, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. C'è, infatti, la volontà di ricucire questo strappo tra i calciatori e la dirigenza e proprio questo testa a testa potrebbe essere il punto di partenza. In programma c'è anche un faccia a faccia con De Laurentiis a Napoli, prima della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18.