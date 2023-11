Caos Gattuso, peggior partenza degli ultimi 20 anni e a Marsiglia si interrogano

Notizie Calcio - Va male l’avventura di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, al Marsiglia. E’ infatti enorme la tensione in città per il rendimento della squadra guidata dall’ex centrocampista. Da quando si è seduto sulla panchina dell’OM, infatti, ha ottenuto solo 5 punti in 6 partite della Ligue 1. Una sola vittoria datata 8 ottobre, poi due pareggi e tre sconfitte che segnano la peggior partenza da 20 anni a questa parte. Attualmente 9° in classifica, ieri ha attaccato pubblicamente i suoi giocatori e ora in città si interrogano sulla sua figura.