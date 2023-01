Caos Benfica, la magistratura indaga per partite truccate: nel mirino anche Rui Costa

Notizie Calcio - Nuovo terremoto nel mondo del calcio, questa volta direzione Portogallo. Secondo quanto infatti rivela la stampa locale, nei confronti del Benfica c’è la fortissima accusa da parte della magistratura di partite truccate.

Caos Benfica accusato per partite truccate

E’ scattata una maxi indagine che coinvolge anche l’attuale presidente del club lusitano, Manuel Rui Costa. Secondo quanto emerge, il Benfica sarebbe accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite.

Sulla questione si è pronunciato lo stesso club iberico con la seguente nota ufficiale: «Tenuto conto delle notizie rese pubbliche in data odierna, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD conferma di essersi costituita in giudizio in data 3 gennaio, nonché, tra gli altri, i componenti del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2020 e che sono attualmente in carica». E ancora: «Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito, poiché il processo si trova sotto segreto giudiziario. Il Benfica esprime la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, come è sempre avvenuto fino ad ora», chiude il comunicato ufficiale.