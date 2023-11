Cannavaro apre al Napoli, Cm.it: flessibilità sulla durata contrattuale! Due le alternative

Momenti di riflessione per Aurelio De Laurentiis sul futuro di Rudi Garcia dopo la sconfitta interna contro l'Empoli: il patron del Napoli ha lasciato la tribuna del Maradona su tutte le furie dopo il gol dei toscani ed in questi minuti sta seriamente valutando l'esonero del tecnico francese.

Idea Cannavaro per il post Garcia

Sono diversi i nomi che già circolano per la successione al tecnico francese. Si parte da Fabio Cannavaro, oggi in tribuna accanto al presidente, disponibilissimo, come appreso da Calciomercato.it, a venire a Napoli per coronare il sogno di un ritorno in azzurro. Anche dal punto di vista della durata del contratto ci sarebbe grande flessibilità.

Poi, ci sono le ipotesi Igor Tudor e Walter Mazzarri resistono nella mente del presidente: soprattutto il primo sembra esser ipotesi concreta per il futuro del Napoli con qualche contatto già avviato in passato.