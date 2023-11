Cancellata la riunione dei tifosi dell'Union Berlino a Piazza Municipio, una parte degli ultras sta rientrando a Berlino

Quest'oggi la presenza della polizia è aumentata in tutta la città, anche a Piazza del Municipio, dove i sostenitori dell'Union Berlino volevano incontrarsi prima della partita e festeggiare con il tradizionale striscione "Reisekader".

Dopo le scene della scorsa notte, il programma è stato cancellato. Parte della tifoseria è già partita per Roma, mentre il resto si avvieranno nel pomeriggio alla volta dello stadio con un bus navetta civile che partirà dal porto e li trasporterà allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il fatto che la polizia italiana sia in allerta nel periodo che precede la partita è legato anche agli incidenti dello scorso marzo, quando il Napoli ospitòcl'Eintracht Francoforte.

La maggior parte dei tifosi dell'Union, circa 2.500 sono provvisti di biglietti per la partita, e probabilmente non volevano viaggiare alla volta di Napoli il giorno stesso del match.

Secondo il fan club dell'Eiserner Virus, il viaggio era previsto in aereo fino a Roma e da lì in pullman fino a Napoli sostenendo che volevano evitare a tutti i costi di restare in città.

L'Union aveva già chiesto ai propri tifosi di non indossare abbigliamento da tifoso all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona e di evitare le zone periferiche della città.

Lo riportano fonti giornalistiche tedesche.