Cammaroto svela: "Non solo il 4-3-3, Mazzarri proverà un altro modulo come piano B!"

Ultime notizie calcio Napoli

"Mazzarri si rimette in gioco con le motivazioni giuste e ci andrei cauto con i verdetti di chi già lo "bolla" per finito e fa profezie nefaste. Il mister di San Vincenzo conosce bene l'ambiente e non a caso in questi primi giorni a Castel Volturno si sono viste facce più serene, più sorridenti e un dialogo tra il tecnico e la squadra, che mancava da tempo e di fatto non si era visto nel periodo di Garcia.

Vedremo intanto il 4-3-3 ma il 3-4-3 viene considerato il "piano B" al quale si lavorerà nelle prossime settimane. Mazzarri vuole un cambio di passo sulla fase difensiva e sull'aggressione agli avversari con quel pressing che rare volte il Napoli di Garcia aveva messo in pratica. Intanto emergono anche le prime idee di Mazzarri, che pare intenzionato a valorizzare Zanoli e pensa di concedergli minuti già a Bergamo, magari a sinistra per via del tour de force di Olivera e probabilmente nella ripresa anche in base a come andrà la gara. La certezza è quella di dare spazio ad Elmas, considerando il macedone insieme a Zielinski (al netto della tonsillite che lo mette in dubbio per Bergamo) due pedine importanti per il gioco che vuole fare, con l'inserimento alle spalle delle punte per creare una maggiore presenza nell'area avversaria e sorprendere le difese, con i movimenti alla Hamsik per intenderci. Il gruppo ha accolto bene Mazzarri e si respira un'aria nuova che fa ben sperare".