Cammaroto: "In difesa piace Hancko e nel mirino c'è anche un calciatore del Bologna"

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine sul mercato del Napoli:

"In difesa arriveranno due nuovi centrali forti e in questo momento il Napoli è entrato nell'ordine di idee di prendere David Hancko del Feyenoord, centrale della Slovacchia ben conosciuto da Calzona e Hamsik. Valutazioni positive dello scouting, il Napoli lo aveva già seguito per il dopo-Kim e aveva poi mollato la presa. Hancko ora è un obiettivo concreto. Si valutano anche altri profili ma stavolta non si vuole replicare l'inutile casting della scorsa estate. Nel mirino c'è poi anche Riccardo Calafiori del Bologna, con il Napoli che prova ad anticipare Juventus e Milan e vorrebbe chiudere in tempi stretti se si arriverà all'intesa con il giocatore.

Del nuovo Napoli faranno parte anche tre calciatori di proprietà dei partenopei e che rientreranno alla base: in porta Caprile è la grande scommessa e avrà Gollini come chioccia, ma torneranno per restare anche Gaetano, che si sta consacrando al Cagliari e Folorunsho, molto positivo in maglia Verona. Attenzione anche al quarto nome anche lui rientrante: è Coli Saco, giovane centrocampista che sta impressionando con l'Ancona e andrà in ritiro a Dimaro e si giocherà buone possibilità di entrare in rosa".