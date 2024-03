Cammaroto: "Futuro Calzona già scritto: per la panchina del Napoli resta in corsa Conte, ecco le alternative"

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine sul futuro della panchina del Napoli:

"Calzona proverà l'impresa del quarto o quinto posto ma ad oggi l'idea, in ogni caso, è quella di avviare un nuovo progetto con un altro allenatore. L'elenco dei papabili stavolta è ristretto e stanno uscendo dal gioco i primi pretendenti: su Farioli lo avevamo detto che non era una priorità e il suo Nizza è crollato da un paio di settimane a questa parte, quindi è da considerarsi fuori dai giochi. Palladino viene considerato anche inesperto ad alti livelli. E allora restano in corsa il grande sogno Antonio Conte, Stefano Pioli e poi Gianpiero Gasperini e Vincenzo Italiano. Pioli pare destinato a restare al Milan, sta blindando la panchina rossonera e ci riuscirà se arriverà in finale di Europa League e se manterrà il secondo posto, il suo nome è da depennare. Il Milan era la prima scelta di Conte, che in un solo colpo ha perso l'opzione Roma (dove rimarrà De Rossi) e ha quasi visto svanire proprio la pista Milan. Uno scenario che può favorire un nuovo assalto di De Laurentiis, anche perché all'estero rimane l'opzione Bayern Monaco, che però pare avere altre idee e punta su Xabi Alonso. Da seguire anche Gasperini, che non brilla per simpatia ma sta facendo grandi cose con l'Atalanta e Italiano se non rinnoverà con la Fiorentina. Infine, c'è sempre l'idea Roberto De Zerbi: se non dovesse arrivare la chiamata di una big straniera, ADL potrebbe provarci".