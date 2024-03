Cammaroto: "Addio Osimhen, obiettivo Zirkzee per il Napoli ma spunta anche un altro nome"

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine sul mercato del Napoli:

I riflettori sono puntati anche e soprattutto sull'attacco, per il dopo Osimhen. I profili seguiti sono quelli di bomber che giocano all'estero, ad eccezione del grande obiettivo che gioca in Italia ed è Zirkzee del Bologna, obiettivo dichiarato sul quale il Napoli e adesso viene monitorata anche la situazione di Scamacca, che sta esplodendo con l'Atalanta. Per adesso è soltanto una idea ma l'ex Sassuolo e West Ham ha mezzi e qualità importanti, i partenopei lo apprezzano.