Calzona e staff dissuadono ADL dal ritiro punitivo, c'è anche un ostacolo organizzativo: non ci sono alberghi disponibili

Notizie Napoli - Sono ore incandescenti in casa Napoli dopo la sconfitta di sabato contro l'Empoli allo stadio Castellani per 1-0. Nell'immediato dopo partita il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ordinato un ritiro punitivo, ad oltranza, che però non è stato recepito al meglio da staff e collaboratori. Ecco quanto riportato dall'autorevole firma del Corriere della Sera Monica Scozzafava sull'edizione online del quotidiano:

"De Laurentiis insiste: «Si va in ritiro». Il confronto con lo staff tecnico è in corso, i suoi collaboratori cercano di evitare una punizione che con molta probabilità non sarebbe risolutiva, anzi. Era già successo a gennaio e si era rivelato un rimedio peggiore del male. Senza dimenticare quanto accaduto con Ancelotti (nel 2019) con l’ammutinamento. Calzona in primis sta tentando di dissuaderlo, c’è anche un altro ostacolo: con il ponte del 25 aprile non ci sono alberghi disponibili ad ospitare squadra e staff",