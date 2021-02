"Calvarese vergognati!". Juve, Paratici rischia: la Procura Federale potrebbe aprire una nuova indagine

In occasione del match con il Napoli non sarebbero mancate le tensioni anche oltre le dichiarazioni al termine di Andrea Pirlo. Come racconta il Corriere dello Sport, ieri è diventato virale un video che pizzicherebbe il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici protestare veementemente contro il quarto uomo Calvarese dagli spalti dello stadio Maradona:

"«Vergogna Calvarese, vergognati! Ca... Come si fa a non ammonire, oh?». Al suo fianco anche Pavel Nedved: «Basta, ca...!». Un video che potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine, ma solo nel caso in cui venisse verificata l'autenticità e la veridicità della prova, essendo queste immagini escluse dal circuito delle riprese ufficiali ma realizzate a livello amatoriale probabilmente da un addetto ai lavori dello stadio Maradona"