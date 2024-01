Calendario 2024 per Maradona: iniziativa dei tifosi a Napoli, ricavato in beneficenza | FOTO

Il gruppo Facebook Gli Ultràmici, gruppo che nasce dalla sola passione per i colori azzurri e che conta oltre 6.000 membri, presenta una iniziativa speciale che porta un solo nome: Diego Armando Maradona. Un calendario 2024 interamente dedicato al campione argentino.

Il Gruppo ha deciso in modo unanime di creare un progetto importante con l'obiettivo di svolgere attività socialmente utili nel nome di Maradona! Queste le parole del Presidente Alberto Feola: «Nel mondo ultramico l'idea di sostenere i meno fortunati promuovendo attività benefiche è sempre stata la regola numero uno, perciò abbiamo deciso di ricordare Diego, immaginando che possa essere felice della nostra idea ultramica. Abbiamo deciso di iniziare diversi anni fa questa bella ed emozionante avventura creando un calendario esclusivo dedicato al nostro DIEGO. Quest'anno il tema è #insiemeconDiego".

Il ricavato, al netto dei soli costi di stampa, andrà in donazione a DiamoUnaMano, un'associazione no profit che dal 2000 scende in campo per aiutare i più bisognosi!

Per acquistare le ultime copie si può andare qui: https://bit.ly/CalendarioUA2024