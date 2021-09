Il Mattino - Petagna resta a Napoli, la reazione del giocatore dopo la conferma di Spalletti

Notizie calcio Napoli - Si avvicina la sfida tanto attesa per la 3a giornata di Serie A con Napoli-Juve. Una partita che promette tante sorprese e che sarà sicuramente combattuta tanto considerando che il Napoli può allungare già a +8 sulla Juve. Intanto, riguardo le ultime sul Napoli scrive Il Mattino.

Per raccontare bene Andrea Petagna bisogna partire dall'istante dopo quello, magico per lui e per il Napoli, in cui la palla entra nella porta del Genoa. C'è una cosa che Andrea non fa e che lo qualificano come uomo: non bacia la maglia, perché sa che il suo destino è ormai segnato, visto che ha detto sì alla Sampdoria da quattro giorni. Poi c'è una cosa che Petagna fa e che vale tanto: punta da lontano, raggiunge e abbraccia Luciano Spalletti. Quasi lo stritola e in quella stretta c'è un po' di tutto: riconoscenza, stima, soddisfazione.

La storia di Petagna è strana, perché non è normale vedere un talento girovagare di continuo per l'Italia in cerca della consacrazione. Ma è anche bella, perché Andrea sa prendere le cose nel verso giusto, vive con entusiasmo ogni avventura e si fa voler bene.

Ed è stato lo stesso Spalletti a confermare che la scelta di tenerlo era quella giusta. Petagna è rimasto a Napoli felice, come un ragazzino. Un sentimento che va ben oltre la gioia per la maglia del Napoli, di far parte di un progetto, di scrivere un capitolo importante della sua storia. Che è già strana e bella. Sa che quando tornerà anche Mertens scivolerà ancor più dietro nelle gerarchie. Ma ora c'è la Juventus.