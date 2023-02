Calcio&Finanza - Inter, clamoroso Zhang: il presidente rischia il carcere, il motivo

Notizie Calcio - Choc in casa Inter: il presidente Steven Zhang rischia il carcere. Non in Italia, ma in patria da dove arriva l’annuncio per questa clamorosa notizia.

Inter, presidente Zhang a rischio carcere in Cina

Il patron del club interista, nella fattispecie, sarebbe finito nel mirino della China Construction Bank Asia (CCBA) che vanterebbe crediti per oltre 300 milioni di dollari versati sotto forma di prestito, ma Suning non vuole riconoscerli. E’ stato così aperto un processo presso il tribunale di Hong Kong e l’imprenditore, secondo alcuni documenti visionati anche da Calcio & Finanza, rischia fino a tre mesi di carcere.