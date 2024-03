Calcio in lutto: è morto a 38 anni l'allenatore, era in campo

calcio in lutto

Bruttissima notizia per il mondo del calcio italiano perché il giovane allenatore è morto a soli 38 anni. Una tragedia incredibile quella che si è registrata nelle ultime ore in Sardegna.

Lutto nel calcio: è morto Emanuele Cossu

Il 38enne sembrava potesse riprendersi dopo i primi soccorsi effettuati anche con l'arrivo degli operatori sanitari di due ambulanze del 118. Ma dopo l'arresto cardiaco è morto. Emanuele Cossu è morto per un arresto cardiaco a solio 38 anni mentre dirigeva l'allenamento dei pulcini dell'Atletico Olbia.

"Grazie per otto anni vissuti insieme e per avermi donato i nostri gioielli. Stammi vicino come ci sei sempre stato. Ti voglio bene», ha scritto sul suo profilo Facebook Giusy, la mamma delle due figlie piccole di Emanuele Cossu.