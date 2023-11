Calcio a 5, un Napoli incerottato affronterà la capolista Olimpus Roma. Colini: “Faremo la nostra gara”. Duarte suona la carica: “Sarà una battaglia, daremo tutto”

Ottava giornata del campionato di Serie A New Energy, gli azzurri giocheranno domani alle ore 20.30 contro la capolista Olimpus Roma. La gara per l’occasione sarà trasmessa, oltre che sul sito Futsaltv.it, anche sul canale YouTube di Sky Sport. Dopo una grande prestazione, impreziosita dalla vittoria nel derby contro il Sala Consilina, gli azzurri, seppur con tante assenze, saranno chiamati ad un’altra prova importante.

Napoli Futsal contro Olimpus Roma

Ad Aversa arriva la prima in classifica, l’Olimpus Roma, dopo aver perso la finale scudetto la passata stagione, quest’anno ha tutte le carte in regola per ripetersi: l’obiettivo dichiarato è quello della vittoria finale. La squadra allenata da Daniele D’Orto ha totalizzato 18 punti sui 21 disponibili, unica sconfitta in trasferta contro il Sala Consilina. Rodolfo Fortino, grande ex della sfida, è il capocannoniere della Serie A con dieci reti realizzate in sette partite. Di Eugenio, Isgrò e Marcelinho, ormai in pianta fissa nella Nazionale di mister Bellarte, sono tre pedine imprescindibili nel roster romano. Dimas, Cutrupi e Luizinho, laureatosi campione d’Italia lo scorso anno, altre tre importanti risorse a disposizione.

La sfida sarà diretta da Nicola Acquafredda (Molfetta), Andrea Cini (Perugia), al cronometro Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Queste le parole di presentazione del match da parte del tecnico partenopeo Colini:

“Arriva la squadra più forte del campionato e candidata per la vittoria finale. Noi abbiamo diverse defezioni ma, nonostante ciò, dovremmo cercare di costruire la nostra partita onorando l’impegno e la classifica. Affrontiamo un gruppo fortissimo con tanti talenti, dovremmo limitarli. Non è importante essere imbattuti, va sottolineata la nsotra compattezza. I ragazzi hanno giocato sempre nello stesso modo, la squadra ci stando soddisfazioni avendo sempre il comando mentale della gara. Dovremmo giocare in maniera continuativa come nelle scorse giornate”.

Japa Duarte ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Olimpus Roma:

“Giochiamo in casa con una grande cornice di pubblico, daremo battaglia ai primi in classifica. Tanti di noi stringeranno i denti, daremo tutto. Loro sono fortissimi ma abbiamo bisogno di punti e cercheremo di ottenerli domani. Non conta l’imbattibilità, il campionato è lungo”.

Area Comunicazione Napoli Futsal

