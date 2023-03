Calcio a 5, Napoli Futsal, a Cercola super sfida all’Olimpus. Marìn: “Tornare a far punti”. Mateus: “Sarà grande spettacolo”

Il Napoli Futsal torna finalmente in campo e lo fa al Centro Sportivo Cercola. Venerdì, alle 20.30, è super sfida con l’Olimpus Roma. All’andata i capitolini si imposero per 5-4 nel caos generato dalla condensa sul terreno di gioco. Sia la capolista, a seguito della sconfitta di Dosson, sia la rivale quarta in classifica, dopo i kappaò con L84 e Pescara, vogliono riscattarsi. Giulio Colombin (Bassano del Grappa) e Martina Piccolo (Padova) dirigeranno l’incontro di cartello di questo turno ventitré in serie A, al crono ci sarà Nicola Maria Manzione (Salerno): diretta, come al solito, su www.futsaltv.it.

Mateus

Napoli Futsal presentazione del match con l'Olimpus Roma

“In Veneto non abbiamo saputo concretizzare i momenti buoni della nostra partita – ammette coach Marìn in conferenza stampa, - ora tra le nostre mura sarà un’altra storia. Abbiamo la responsabilità di tornare a fare punti contro un avversario che ha tanti giocatori di qualità, sarà fondamentale mantenere le distanze in classifica ed è una cosa che unicamente la vittoria ci assicurerà. Finire lassù permette di avere la terza di ogni playoff in casa, pertanto dovremo fare una prestazione completa sotto ogni aspetto”.

“Un’altra gara difficile – dice l’ex Mateus. – Faremo tutto ciò in nostro potere per metterla in tasca, anche se loro hanno calcettisti straordinari. Ci stiamo allenando benissimo, sarà un marzo di fuoco e fitto di impegni di rilievo assoluto. Al PalaOlgiata non fu un bello spettacolo, qui mi auguro lo sarà con il supporto ed il calore dei nostri tifosi. Personalmente credo di star disputando la mia miglior annata in Italia, di questo vanno ringraziati il club, lo staff ed i miei compagni. Tutti permettono che mi esprima al top”.

Area Comunicazione Napoli

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli