Calcio a 5, l'incontro con Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli. Il presidente Perugino: "Grazie per la cordialità e l'attenzione"

Cordialità, disponibilità e grande attenzione alla realtà del Napoli Futsal. Ieri mattina, presso gli studi della Frontiers, il presidente Serafino Perugino ha incontrato Emanuela Ferrante, nuovo assessore allo Sport e Pari opportunità del Comune di Napoli. Un club in serie A, motivo di vanto per lo sport partenopeo, arrivato sul massimo palcoscenico nazionale con un campionato da record e subito ai playoff scudetto.

Calcio a 5

"Siamo ben felici di aver conosciuto una persona che ha voglia di essere vicina alla nostra idea di sport, che abbraccia dal 2012 valori importanti - ha detto il numero uno del Napoli -. Ho visto nella dottoressa Ferrante grande sensibiltà e determinazione. Al Centro Sportivo Cercola ci sentiamo a casa nostra, siamo ben felici di giocare e restare qua, dove siamo stati accolti e ospitati in maniera fantastica in questi anni. Sentire la vicinanza della nuova Amministrazione cittadina, però, per noi è motivo di orgoglio. La aspettiamo sabato per il derby e siamo sicuri che si divertirà".