Calcio a 5, il Napoli recupera la prima di campionato col Regalbuto. Ganho e Chilelli: “Non faremo errori”

Calcio a 5 - Il Napoli domani al Centro Sportivo Cercola recupera la prima di campionato, alle 15 in diretta sulla pagina Facebook del club azzurro arriva il Regalbuto. I ragazzi di Paniccia sono la terza forza del campionato, reduci dal 3-3 del PalaCampagna di Bernalda e sconfitti tra le mura amiche da Perugino e soci per 2-7 il 16 gennaio, mentre i partenopei vogliono fare un ulteriore passo in avanti ed agguantare i 42 punti. Coach Piero Basile potrà contare nuovamente su Luca De Simone, al rientro dalla squalifica dopo Messina, non ancora però su Luis Turmena ed Enzo Amirante, entrambi alle prese con un piccolo infortunio. Il match sarà diretto da Ivo Colangeli (Aprilia), Gianluca Gentile (Roma 1) ed il crono affidato a Marco Bartoli (Nocera Inferiore).

Calcio a 5 Napoli

In conferenza stampa Marcio Ganho e Tiziano Chilelli. Obbligatorio un passaggio iniziale per l'estremo difensore sul fresco rinnovo alle falde del Vesuvio. "Sono molto contento per questa scelta, ho già detto tante volte che qui è come la mia seconda casa visto che siamo una famiglia. Ne approfitto per ringraziare il presidente, lo staff, i miei compagni ed il mister per la fiducia riposta nei miei confronti. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e domani ci toccherà fare una grande prestazione, gli avversari sono una compagine di livello e dovremo lottare su ogni pallone per riuscire a vincere. Con il Bovalino abbiamo creato moltissimo senza riuscire a concretizzare, ci vorranno concentrazione e grinta sia offensivamente che difensivamente".

"Sabato scorso non è arrivato il goal, mi manca e lo dovrò fare, la gara ovviamente è stata ben disputata - dice subito il bomber ex Lido di Ostia. - Finora abbiamo sempre giocato bene e contro il Regalbuto, che è davvero temibile e guidato da un allenatore preparato come Paniccia, bisognerà sfruttare al massimo ogni occasione e mettere i tre punti in tasca. Con gli altri il rapporto in campo è ottimo, ci cerchiamo spesso. Tour de force? Pensiamo di partita in partita, prima abbiamo la sfida con i siciliani e successivamente si guarderà il resto".

Area Comunicazione Napoli