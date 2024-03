Calcio a 5, big match ad alta quota contro la capolista: Napoli con fame di vittoria. De Luca: “Ce la giocheremo alla pari”

Ventitreesima giornata del campionato di serie A New Energy. Gli azzurri giocheranno domani (sabato) alle ore 16.00 in trasferta contro la capolista Olimpus Roma. La gara, come sempre, sarà trasmessa gratuitamente registrandosi con username e password al sito Futsaltv.it.

Un big match per tornare al successo. Quattro i pareggi consecutivi del Napoli, la squadra di mister Colini, nonostante viaggi con nove risultati utili consecutivi, sta vivendo un periodo non molto fortunato caratterizzato da tantissime gare ravvicinate e da alcuni infortuni che non permettono ai partenopei di esprimersi al meglio. Rientrano Borruto e De Luca, assenti nell’ultima sfida per squalifica.

L’Olimpus Roma, che sta dominando il campionato con 55 punti raccolti sui 66 disponibili, viene da quattro vittorie consecutive, un ruolino di marcia impressionante. Miglior attacco della serie A con 100 reti realizzate, una media di più di 4 gol a partita, con Fortino (ex della gara) e Marcelinho che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica marcatori. La squadra allenata da Daniele D’Orto ha ben 13 punti di vantaggio sull’Ecocity Genzano secondo e 15 sul Napoli terzo: tra pochissime giornate, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe arrivare anche la matematica certezza del primato nella regular season.

Oltre ai due bomber della squadra, tante le pedine di qualità e di esperienza facenti parte della rosa dei blues: dai nazionali Isgrò e Cutrupi, passando per Biscossi, Di Eugenio, Dimas, Tres e la saracinesca Ducci.

All'andata terminò in pareggio con il risultato di 2-2 ma i partenopei, per due volte in vantaggio, con un'espulsione nel finale ma soprattutto con tantissimi assenti, si resero protagonisti di una grandissima prova.

La sfida sarà diretta da Davide De Ninno (Varese) e Antonio Dimundo (Molfetta). Al cronometro Andrea Seminara (Tivoli).

Queste le parole di presentazione del match da parte di De Luca: “Domani sarà una bellissima gara, è una sfida importante contro la squadra da battere in questo campionato. Andremo per giocarcela alla pari e fare la nostra partita. Stiamo lavorando per migliorare e toglierci tante soddisfazioni. Stiamo cercando di limare i dettagli per evitare gli errori commessi, la sosta ci ha tolto un po’ di brillantezza: i sudamericani sono tornati scarichi, viste le tante gare giocate, e noi abbiamo fatto un carico di lavoro importante. Stiamo recuperando tutti gli effettivi, bisogna stare tranquilli e arrivare pronti al momento clou della stagione. Pensiamo gara dopo gara”.

Area Comunicazione Napoli Futsal