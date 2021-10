Calcio a 5 - Basile: "Non possiamo prendere questi goal, nel primo tempo stavamo dominando. Dobbiamo capire i momenti della gara"

Calcio a 5 - Il post gara con il Ciampino Aniene nelle parole di coach Basile. “Abbiamo provato a vincerla fino alla fine e Casassa ha fatto tantissime parate, ma una squadra come la nostra non può prendere questi goal. Tra la prima partita e questa abbiamo preso tre o quattro reti in maniera ingenua, e non sempre ne puoi realizzare sette o otto perché dall’altra parte il portiere para. Questo è il mio rammarico, normale che poi quando vai sotto nasce l’ansia e diventa difficile. Nel primo tempo sul 3-1 stavamo dominando ed abbiamo sbagliato e preso il 3-2. In questa categoria non si può regalare nulla, dobbiamo capire i vari momenti ed essere più attenti”.

Area Comunicazione Napoli