Cagliari, elettroshock Ranieri con minaccia di dimissioni

Tanto caos in Serie A per alcuni club italiani che vivono momenti difficili e incerti nel presente e per il futuro. Perché non tutte le squadre stanno ottenendo i risultati che erano stati prefissati.

Per questo motivo possono arrivare delle decisioni forti proprio in queste settimane in merito alla strada che si vuole percorrere. Intanto, ci sono delle novità importanti con un retroscena che riguarda le dimissioni di uno degli allenatori di un club di Serie A che aveva minacciato l'addio in un momento difficile.

Ranieri

Ora è svelata la notizia in tutti i minimi particolari, perché si parla di ciò che può accadere in vista delle prossime settimane. Una situazione difficile dove però ora la squadra sembra esserne venuta fuori con una prima reazione, da capire cosa accadrà in vista delle partite che ci saranno da calendario.

Dimissioni decise: la scelta dell'allenatore, il retroscena

Adesso si scende in campo con la prossima partita Cagliari-Napoli dove non ci sarà Mazzarri in panchina perché appena esonerato per fare spazio a Calzona ma ci sarà Ranieri nonostante la notizia delle dimissioni. Pare che sia servito come un elettroshock la decisione dell'allenatore del club sardo che ora guarda al futuro e alla possibilità di ottenere una salvezza a fine anno.

Claudio Ranieri

Questa volta non c’è stato bisogno che Claudio Ranieri abbandonasse il Cagliari con delle dimissioni per ottenere un risultato. Nonostante sia andato sotto a Udine c'è stata una buona reazione da parte della squadra che ha trovato il pareggio e l'ha provata a vincere alla fine. L'allenatore ha spinto a stringere un nuovo patto d’acciaio con la convinzione che la squadra abbia tutti i numeri per salvarsi. E' su questo che spinge l'allenatore che ci crede davvero.

Alla fine però alla notizia di dimissioni di Ranieri c'è stata una reazione immediata da parte dello spogliatoio del Cagliari che si è opposto, così come anche la società e la tifoseria che resta vicino alla squadra nonostante il momento.