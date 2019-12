Bucchioni: "Gattuso nei guai se De Laurentiis non toglie le multe"

Ultime calcio Napoli - Enzo Bucchioni ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Assolutamente non superata, invece, la burrasca fra De Laurentiis e i giocatori del Napoli. Cercando una via di uscita da una situazione complicatissima, il presidente ha tagliato la testa di Ancelotti, ma evidentemente non basta. Nella mia ingenuità ho pensato che Gattuso, per accettare una panchina così scomoda, avesse in mano il bonus “arrivo io, la società toglie le multe e ripartiamo uniti”. Pare invece che Gattuso non abbia bonus e Adl le multe non le voglia proprio togliere. Chi lo spiega ai giocatori che con Gattuso devono rimboccarsi le maniche, provare a riconquistare la Champions in campionato, andare avanti in Europa e contemporaneamente passare in banca a pagare la multa? Una storia che ricorda molto quella della botte piena e della famosa moglie…Tempi duri anche per uno tosto come Rino al quale ricordo volentieri che, come ben sa, “pecunia non olet” o, se volete, “per pagare e morire c’è sempre tempo”. Il problema è che di tempo il Napoli ne ha più poco e di punti ancora meno…"