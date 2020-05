Coronavirus, chiara la posizione dei tifosi del Brescia: "Ma quale ripartenza, per noi non c'è partita" [FOTO]

Ultime notizie calcio - Si discute in Italia della ripresa del calcio eppure l'unico fronte che sembra unito è quello del tifo organizzato. In tutto il Paese, infatti, è ferma la volontà degli ultras di non ripartire, anche come forma di rispetto verso le migliaia di vittime da Coronavirus. Si accodano a questo nutrito gruppo i tifosi del Brescia che all'esterno dello stadio Rigamonti hanno esposto uno striscione che rende nota la loro posizione in maniera molto chiara:

"Ma quale ripartenza, per noi non c'è partita. Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita".