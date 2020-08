Boom di vendite per la prima maglia 2020/21 del Napoli: è in Top 10 dei prodotti più venduti 'calcio' su Amazon! [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Nonostante le polemiche, è boom di vendite per le maglie 2020/21 della SSC Napoli. Diversi rivenditori sono già in sold out e per ora accettano solo prenotazioni, ma la nuova prima maglia del Napoli è in vendita anche su Amazon dove sta riscontrando risultati incredibili.

Sul primo sito di e-commerce al mondo, infatti, la nuova maglia azzurra è già in Top 10 dei bestseller (i prodotti più venduti) della categoria 'calcio'. Prima divisa d'Italia in classifica, Amazon offre persino un brand-store esclusivo riguardo i prodotti della SSCNapoli.