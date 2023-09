Bologna-Napoli, al Dall'Ara spunta lo striscione: "Trasferte Libere" | FOTO

"Trasferte Libere", questo il testo dello striscione esposto dai tifosi del bologna al Dall'Ara nel prepartita del match contro il Napoli.

I tifosi emiliani fanno riferimento al divieto di trasferta per i tifosi napoletani residenti in Campania che non potranno assistere al match.

Il divieto di trasferta è stato imposto per evitare per quanto possibile eventuali contatti tra i supportes delle rispettive squadre in campo, divise da una certa rivalità.

La seconda ragione di ordine pubblico è dettata dalla volontà di scongiurare possibili contatti e scontri sulla A1, così come accadde a inizio gennaio 2023, tra ultras del Napoli e quelli della Roma in questo caso diretti a Torino per la partita contro i granata.

