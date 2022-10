Bologna, Lykogiannis fuori in barella: a rischio il Napoli

Brutte notizie per il Bologna: il terzino sinistro CharalamposLykogiannis è stato costretto al cambio.

Lykogiannis a rischio per il Napoli

Il greco è uscito in barella al 18′ minuto di Bologna-Sampdoria, al suo posto è entrato in campo De Silvestri. Dopo l'intervento dello staff medico del Bologna, il giocatore ha provato subito a rientrare in campo nonostante fosse ancora stordito. Dopo alcuni minuti si è accasciato a terra ed ha abbandonato il campo in barella. A rischio la trasferta di Napoli.

