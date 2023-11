Edinson Cavani, calciatore del Boca Juniors che ha perso la finale di Libertadores contro la Fluminense, scrive sul proprio profilo Facebook:

"Grazie a tutti quelli che c'erano e anche a quelli che non hanno potuto esserci per accompagnarci con l'anima, il nostro desiderio più grande era lo stesso di tutti voi. Questo gruppo continuerà ad andare avanti unito come dovrebbe essere. FORZA BOCA".