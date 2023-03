Blitz di De Laurentiis al Maradona oggi pomeriggio: il motivo | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio - Aurelio De Laurentiis segue da vicino e passo passo il prosieguo della stagione della SSC Napoli. Stagione che si prospetta storica, visto l’andamento in campo degli azzurri.

De Laurentiis in visita al Maradona

Il presidente è però, come sempre, molto attento anche a ciò che accade fuori dal terreno di gioco. Ecco perché, secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, questo pomeriggio il presidente Aurelio De Laurentiis e il vice presidente Edoardo De Laurentiis, hanno fatto visita allo stadio Maradona per seguire da vicino l’andamento dei lavori nelle zone delle tribune e delle varie sale hospitality. Che renderanno l’esperienza al Maradona dei tifosi in quei settori ancora più confortevole e piacevole.