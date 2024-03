Napoli-Juve, Maradona verso il sold out! Ultimi biglietti in esaurimento: la situazione in tempo reale | FOTO

Ultimissime Napoli calcio - Biglietti Napoli-Juventus, il Maradona si appresta al sold out. Stanno andando praticamente polverizzati gli ultimi biglietti disponibili per assistere al big match di questa sera a Fuorigrotta. Si prevede dunque il tutto esaurito per questo big match che potrebbe rappresentare la svolta stagionale per la squadra allenata da Francesco Calzona.

Napoli Juventus Maradona sold out

Come si può vedere sul sito di TicketOne ci sono davvero pochissimi biglietti disponibili per Napoli-Juventus. Gli unici settori dello stadio Maradona che hanno ancora disponibilità ad accogliere i tifosi sono la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida ed infine i Distinti Superiori. Tutto il resto è sold out.